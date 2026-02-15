Умер французский композитор Мишель Порталь

Лилия Килячкова
Музыкант являлся одним из наиболее популярных представителей французской джазовой сцены.

Фото: EPA\TASS

В возрасте 90 лет умер французский композитор Мишель Порталь

Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на агента музыканта.

«Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет», — говорится в публикации агентства.

Мишель Порталь родился в 1935 году на юго-западе Франции и являлся одним из наиболее популярных представителей французской джазовой сцены. Порталь окончил Парижскую консерваторию, где изучал искусство дирижирования и классический кларнет.

Выдающийся музыкант был лауреатом большого числа престижных наград в области музыки и несколько раз получал премию «Victoires de la Musique».

С 1975 года Порталь начал создавать музыку для кино и трижды стал лауреатом премии «Сезар»: в 1983-м за фильм «Возвращение Мартена Герра», в 1985-м — за кинокартину «Всадники бури» и в 1988-м — за фильм «Поле чести».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что создатель консолей японской компании Sega Хидеки Сато скончался на 78-м году жизни. Сато присоединился к компании в 1971 году. Под его руководством в компании Sega были созданы одни из самых популярных приставок, в том числе Mega Drive, Sega Saturn и Dreamcast. В 1988 году компания представила 16-битную домашнюю консоль Mega Drive. Именно на этой консоли была представлена первая игра с легендарным поп-персонажем — синим ежом Соником.

