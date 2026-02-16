В Великобритании сорвали сроки запуска завода боеприпасов для Украины

По данным местной прессы, задержка связана с неопределенностью по поводу военных расходов.

Катастрофическое положение ВСУ на фронте осложняется и недостатком поставок от европейцев. Как пишет The Guardian, в Британии до сих пор не достроен завод по производству артиллерийских снарядов, которые и должны были передать Киеву.

Предприятие не могут открыть уже полгода. Якобы потому, что в середине строительства поменялись планы, и фабрику решили сделать вдвое мощнее. Однако местная пресса считает, что задержка связана с неопределенностью по поводу военных расходов. Ведь план по инвестициям в оборону не раз откладывался правительством из-за возможного дефицита финансирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европа устала поддерживать Киев, конфликт затягивается, ресурсов не хватает. В Европе идея диалога с Москвой больше не табу и набирает популярность.

В Москве же больше нет ни сил, ни желания садиться с европейцами за один стол.

У Запада сейчас в списках долгосрочных угроз через запятую — Китай и фактор Трампа. Если и готовиться к схватке, то совсем уже вдали от Украины — в Арктике.

