Кошелек ломится: названы самые высокооплачиваемые профессии февраля

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 125 0

В прошлом месяце работодатели разместили около 160 тысяч вакансий с доходом выше 200 тысяч рублей.

Какие самые высокооплачиваемые профессии в феврале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

HH.RU: сварщикам в феврале предлагают самые большие зарплаты

В феврале средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 81,3 тысячи рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей. Об этом Газета.ру рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Первое место по уровню доходов (не из руководящего состава) заняли сварщики (267,3 тысячи рублей). На втором месте расположились дата-сайентисты (250 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженеры (216,8 тысячи рублей) из сферы IT. В ТОП-5 высокооплачиваемых профессий также вошли агенты по недвижимости (203 тысячи рублей) и геологи (197,9 тысячи рублей).

В пятерку высокооплачиваемых топ-менеджеров вошли руководители группы разработки (328,6 тысячи рублей), директора по информационным технологиям (226 тысячи рублей), коммерческие (217 тысячи рублей) и финансовые (201,1 тысячи рублей) директора, директора по маркетингу и PR (200 тысячи рублей).

Самые низкие показатели заработной платы были у дворников, уборщиков, мерчандайзеров, операторов call-центров и воспитателей. Их средняя зарплата за месяц не превысила 50 тысяч рублей.

Еще одна высокодоходная отрасль — перестрахование. Как показали статистические данные, в ноябре прошлого года среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тысячи рублей. Зарплаты сотрудников холдинговых структур во всех сферах российской экономики составила 333,4 тысячи рублей.

Быстрее всего зарплаты в России растут в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай. В конце 2025 года в этих регионах зарплаты выросли минимум на 20%.

