Педагог элитной школы получил 12 лет тюрьмы за изнасилование ребенка в шкафу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 133 0

Он растлевал детей как в стенах учебного заведения, так и у себя дома.

В какой элитной школе учитель совращал детей в шкафу

Фото: 5-tv.ru

Mirror: учитель получил 12 лет тюрьмы за изнасилование ребенка в шкафу

В Великобритании 54-летнего преподавателя географии Энтони Редмонда приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает Mirror.

Правосудие настигло мужчину за преступления, которые он совершал в 2000-х годах, работая в элитном католическом учебном заведении для девочек в Плимуте. Следствие доказало, что Редмонд использовал свое служебное положение для совращения детей, а один из эпизодов насилия произошел прямо в школьном кабинете, в шкафу для пособий.

Мужчина лишил невинности двух учениц, вступая с ними в близость не только в школе и учительской, но и в гостиничных номерах, а также у себя дома.

В ходе судебных разбирательств вскрылись пугающие подробности поведения осужденного: он систематически заглядывал девочкам под юбки, задавал вопросы интимного характера и настойчиво приглашал на совместные обеды. Пострадавшие в своих официальных заявлениях охарактеризовали Редмонда как «больного и извращенного» человека.

Они подчеркнули, что мужчина до последнего отказывался признавать вину, пытаясь переложить ответственность за случившееся на самих жертв. Примечательно, что другие бывшие воспитанницы школы подтвердили: о странностях географа знали многие. Ученицы неоднократно пытались жаловаться администрации на неуместные замечания педагога, однако руководство школы игнорировало сигналы, обвиняя детей в склонности к распространению сплетен.

Судебное решение предусматривает не только длительный тюремный срок, но и дополнительные ограничительные меры. Бывший учитель пожизненно включен в реестр лиц, совершивших половые преступления. Кроме того, суд установил жесткий запрет на любое взаимодействие или контакты с пострадавшими девушками в течение ближайших 20 лет.

