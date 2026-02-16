Расправа над семьей: украинец убил своих детей и свел счеты с жизнью

Дарья Орлова
Дарья Орлова 100 0

Трагический инцидент с гибелью несовершеннолетних и их отца зафиксирован в Золочевском районе Львовской области.

Мужчина убил двоих детей и свел счеты с жизнью

Фото: 5-tv.ru

Мужчина убил своих детей и свел счеты с жизнью в Львовской области

В деревне Станиславчик местный житель совершил убийство двух собственных детей, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Информация о происшествии поступила от руководителя областной военной администрации Максима Козицкого. Жертвами преступления стали подростки 13 и 15 лет. Тела всех трех участников инцидента были найдены на месте происшествия без признаков жизни.

Следственные органы, работающие на месте преступления, рассматривают версию, согласно которой мужчина использовал охотничье ружье для совершения расправы над несовершеннолетними. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося в Станиславчике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подросток погиб в результате схода снега с крыши дома в Москве. Трагедия произошла на Щелковском шоссе.

Как сообщили 5-tv.ru в префектуре Восточного административного округа Москвы, по предварительной информации, снег сошел с самовольно установленного навеса над балконом верхнего этажа жилого дома. В результате инцидента подросток получил смертельные травмы. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

