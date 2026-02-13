Подросток погиб в результате схода снега с крыши дома в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 185 0

Инцидент произошел на Щелковском шоссе.

В Москве мальчик погиб из-за схода снега с крыши

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Подросток погиб в результате схода снега на востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщила префектура Восточного административного округа (ВАО) столицы.

«На Щелковском шоссе, по предварительным данным, произошел сход снежных масс с самовольно устроенного навеса над балконом последнего этажа. В результате погиб несовершеннолетний», — сообщили в префектуре ВАО.

По факту гибели мальчика сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

В четверг, 12 февраля, в Чебоксарах во время утренней уборки снега вблизи дома № 21 на бульваре Юности трактор ударил прохожую ковшом по голове. По предварительной информации ГИБДД, водитель спецтехники потерял контроль над управлением, из-за чего машину повело в сторону. В этот момент рядом находилась 45-летняя женщина. Многотонный ковш ударил ее по голове. Женщину госпитализировали.

Также ранее сообщалось, что в Москве женщину убил упавший с крыши лед. В Москве на улице Хавской упавшая с крыши наледь привела к гибели 75-летней женщины. По словам очевидцев, трагедия произошла, когда россиянка гуляла с собакой.
В этот день сотрудники коммунальных служб счищали снег с крыши. А в первой половине дня та территория, где обнаружили тело погибшей, была огорожена лентой.

