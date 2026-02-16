Главное — спокойствие: психолог о том, как пережить детские истерики

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Капризы ребенка — нормальный этап его эмоционального развития.

Что делать когда ребенок начинает капризничать

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Масленникова: детские истерики — часть нормального развития

Истерики ребенка связаны с особенностями его эмоционального развития, а не с тем, что он вдруг начал плохо себя вести. Психолог Екатерина Масленникова рассказала Life.ru, как родителям стоит реагировать на капризы малышей.

Эксперт подчеркнула, что детские истерики — естественный процесс, особенно в возрасте от года до четырех лет. Именно в это время у ребенка активно формируется эмоциональная сфера. Причины капризов могут быть совершенно разные. Но чаще всего они связаны с перегрузкой, уточнила Масленникова.

Психолог пояснила, что ребенок испытывает бурю эмоций и чувств одновременно — страх, злость, обиду, разочарование, однако пока не умеет их выражать словами. В результате случается эмоциональный выплеск в виде истерики.

«Спокойная и уверенная позиция взрослого дает ребенку ощущение безопасности», — сказала Екатерина Масленникова.

Она порекомендовала родителям, которые столкнулись с подобной реакцией детей, не паниковать и использовать простые фразы поддержки. Такой подход, по словам собеседницы издания, снизит напряжение, а также поможет быстрее успокоиться ребенку.

Иногда остановить истерику помогает легкое прикосновение. Если ребенок отталкивает взрослого, то не стоит заставлять малыша насильно обниматься. Лучше переключить его внимание на что-то другое, более захватывающее.

До этого в эксклюзивном интервью 5-tv.ru клинический психолог Надежда Махмутова рассказала, как дать ребенку гаджет и не навредить психике. Кроме того, она привела пять правил, которые помогут минимизировать вред от экранов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео