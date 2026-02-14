Пять главных «нельзя» и «можно»: как дать ребенку гаджет и не навредить психике

Психолог Махмутова: мультфильмы и гаджеты в качестве поощрения сделают ребенка зависимым

Усталость, стресс, желание выпить чашку горячего чая в тишине — многие родители знают, что иногда гаджеты становятся единственной «палочкой-выручалочкой». Полностью убрать их из жизни ребенка до трех лет в реальном мире бывает очень сложно. Но как тогда быть? Клинический психолог Надежда Махмутова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru дала пять правил, которые помогут минимизировать вред от экранов для самых маленьких.

«Волшебный» гаджет для успокоения

Самое главное правило, по мнению эксперта, — никогда не давать ребенку гаджеты, чтобы он поел, успокоился, сходил в туалет или заснул.

«Нарушается саморегуляция и формируется зависимость от внешнего стимула. Уйти от этого крайне сложно», — отметила психолог.

Быть рядом

Махмутова посоветовала не оставлять ребенка наедине с гаджетами. Вместо этого необходимо сесть рядом с ним и повторять фразы, которые произносят в мультфильме, задавать вопросы, комментировать происходящее.

Это превращает пассивное наблюдение в хоть какое-то подобие живого общения и социального опыта.

Время под контролем

Мультфильмы должны быть максимально короткими — не дольше 5-10 минут за один раз. Общее время с гаджетами за день не должно превышать 20-30 минут.

«Лучше давать гаджеты не каждый день, хотя бы через день, через два и так далее», — отметила специалист.

При этом эксперт порекомендовала выбирать для ребенка контент с медленным темпом, где показывают реальные образы и простые, понятные сюжеты.

Гаджет — не награда

Никогда не используйте гаджеты как поощрение. Это только повышает интерес ребенка к экрану и ведет к зависимости.

Выключайте заранее

Внимательно следите за поведением ребенка. Как только вы замечаете первые признаки перевозбуждения — он становится раздражительным, «залипает», просит «еще, еще» — выключайте гаджет немедленно.

«Лучше выдержите короткую истерику, чем потом будете приводить его долго в чувство», — посоветовала Махмутова.

Эти простые, но важные правила пригодятся родителям детей любого возраста, подчеркнула психолог. Соблюдая их, можно снизить негативное влияние гаджетов и сохранить здоровое развитие ребенка.

