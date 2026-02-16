Опасность плохого настроения: ворчание на работе может стать причиной увольнения

Юрист Нечаева: ворчание на работе может стать причиной увольнения

Постоянные жалобы и негативные высказывания сотрудников могут стать законным основанием для расторжения трудового договора. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на слова юриста Екатерины Нечаевой.

По словам эксперта, избыточное ворчание персонала, которое дестабилизирует внутренние процессы в организации и подрывает общую атмосферу, нередко приводит к серьезным дисциплинарным последствиям. Специалист подчеркнула, что подобное поведение негативно сказывается не только на моральном климате, но и на результативности самого работника.

Екатерина Нечаева обратила внимание на необходимость разграничивать созидательную критику и пустой негатив. Она отметила, что конструктивные предложения по улучшению рабочих задач полезны, и руководству стоит к ним прислушиваться. Однако если речь идет о беспричинном недовольстве, создающем токсичный фон, работодатель вправе расценить это как нарушение дисциплины.

«Замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — пояснила Нечаева порядок применения санкций в отношении конфликтных подчиненных.

Важно учитывать, что это не единственный повод для финансовых потерь или лишения места. Ранее эксперты указывали на другие тонкости трудового законодательства, касающиеся распорядка дня. В частности, наниматель имеет полное право не оплачивать те периоды времени, которые сотрудники тратят на чересчур длительные перекуры вне установленного графика.

Такие затянувшиеся паузы часто приравниваются к нарушению принятых корпоративных норм, что ведет к пропорциональному сокращению заработной платы в соответствии с фактически отработанными часами.

