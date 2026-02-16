Удар в сердце: Италия осталась без «Арки влюбленных»

Скала Сант-Андреа много лет была визитной карточкой побережья.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Melinda Nagy; 5-tv.ru

«Арку влюбленных» в Италии разрушили затяжные ливни и морские волны

В Италии больше нельзя увидеть «Арку влюбленных». От одной из самых романтических достопримечательностей страны осталась груда камней.

Скалу Сант-Андреа разрушили затяжные ливни и морские волны. Эту потерю уже назвали «ужасным ударом в сердце».

Согласно местной легенде, пары, которые проходили под аркой, обретали вечную любовь. На протяжении десятилетий пейзаж украшал обложки туристических журналов, являясь одной из визитных карточек побережья.

Ранее 5-tv.ru писал, что в итальянском городе Нишеми из-за угрозы оползня, вызванного затяжной непогодой, были экстренно эвакуированы около тысячи местных жителей.

Стихийное бедствие привело к тому, что жилые здания оказались на краю гигантского обрыва. Часть городской инфраструктуры оказалась буквально поглощена движущимся грунтом.

Власти провинции Кальтаниссетта приняли решение о немедленном перекрытии движения по ключевым дорогам. Также образовательные учреждения приостановили работу из-за высокого риска новых обрушений.

