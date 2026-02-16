«Могла остаться без части ноги»: Анастасия Волочкова перенесла экстренную операцию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 139 0

Балерине потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Что случилось с балериной Анастасией Волочковой

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Анастасия Волочкова едва не стала инвалидом и ей срочно понадобилась операция

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова перенесла экстренное хирургическое вмешательство в Германии после травмы, полученной во время репетиций. Об этом рассказал ее друг и продюсер Сергей Дворцов, который работает с артисткой над танцевальным проектом. Его слова приводит Газета.ру.

По его словам, операция не планировалась заранее и была проведена по показаниям. Сейчас угрозы здоровью балерины нет, однако восстановление потребует времени. По оценке продюсера, реабилитация может продлиться до конца февраля, и к работе над шоу артистка пока не вернулась.

Дворцов подчеркнул, что ситуация была крайне серьезной и последствия могли оказаться необратимыми.

«Неизвестно, чем это дело закончилось. Возможно, она даже могла остаться и без части ноги», — поделился продюсер, добавив, что врачи фактически «вернули ее к жизни».

Он также отметил, что травма стала результатом колоссальных нагрузок, которые балерина испытывает в процессе подготовки к выступлениям.

Поводом для слухов о состоянии Волочковой стали фотографии из немецкой клиники, опубликованные ею в соцсетях. Сначала артистка призвала поклонников не задавать лишних вопросов и объяснила поездку отдыхом. Однако позже прокомментировала распространившиеся в интернете сообщения о якобы серьезных проблемах со здоровьем.

«Слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, я сделала операцию, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Да, я умею на них ходить. Кто те люди, которые меня обсуждают? А что, со мной ничего не может случиться? У меня тоже есть душа. И как человек, я тоже могу заболеть. Я на костылях хожу в своем особняке. У вас есть хоть что-нибудь? Дом, квартира, что-нибудь у вас есть? Я не кичусь, я просто хочу сказать, что если вы люди, то вы этими людьми и оставайтесь», — записала видеообращение Волочкова.

Артистка подчеркнула, что не намерена оправдываться за состояние здоровья и считает недопустимыми спекуляции на тему ее самочувствия.

