День не задался: в Индии змея напала на офисного клерка посреди рабочего дня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Неожиданное появление смертоносной рептилии среди документов едва не обернулось трагедией.

Кобра укусила офисного работника посреди рабочего дня

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии ядовитая змея напала на офисного клерка посреди рабочего дня

В индийском городе Ковилпатти офисный служащий по имени Мариаппан подвергся нападению ядовитой змеи прямо на рабочем месте в разгар дня. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Инцидент произошел, когда мужчина занимался привычными делами, не подозревая об опасности, скрывавшейся в помещении. Рептилия внезапно свалилась на работника с верхушки шкафа, где была свалена стопка старых папок с бумагами. Испугавшись резкого падения животного, Мариаппан начал совершать импульсивные движения, которые змея восприняла как угрозу и атаковала, укусив мужчину за мизинец руки.

По свидетельству очевидцев и самого пострадавшего, последствия укуса проявились практически мгновенно: мужчина потерял сознание сразу после контакта со змеей. Коллеги оперативно вызвали медиков, и пострадавший был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Жизнь офисного сотрудника удалось спасти только благодаря своевременному введению противоядия.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, специализирующиеся на отлове опасных животных. Однако тщательный осмотр офиса не принес результатов — змее удалось скрыться в неизвестном направлении. Остается загадкой, каким образом ядовитая рептилия смогла незамеченной пробраться в здание и обосноваться на полках с архивами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео