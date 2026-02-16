День не задался: в Индии змея напала на офисного клерка посреди рабочего дня

В Индии ядовитая змея напала на офисного клерка посреди рабочего дня

В индийском городе Ковилпатти офисный служащий по имени Мариаппан подвергся нападению ядовитой змеи прямо на рабочем месте в разгар дня. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Инцидент произошел, когда мужчина занимался привычными делами, не подозревая об опасности, скрывавшейся в помещении. Рептилия внезапно свалилась на работника с верхушки шкафа, где была свалена стопка старых папок с бумагами. Испугавшись резкого падения животного, Мариаппан начал совершать импульсивные движения, которые змея восприняла как угрозу и атаковала, укусив мужчину за мизинец руки.

По свидетельству очевидцев и самого пострадавшего, последствия укуса проявились практически мгновенно: мужчина потерял сознание сразу после контакта со змеей. Коллеги оперативно вызвали медиков, и пострадавший был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Жизнь офисного сотрудника удалось спасти только благодаря своевременному введению противоядия.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, специализирующиеся на отлове опасных животных. Однако тщательный осмотр офиса не принес результатов — змее удалось скрыться в неизвестном направлении. Остается загадкой, каким образом ядовитая рептилия смогла незамеченной пробраться в здание и обосноваться на полках с архивами.

