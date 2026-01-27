Денис Майданов принял участие в «Уроках мужества» в день снятия блокады Ленинграда

В день снятия блокады Ленинграда по всему Подмосковью прошли «Уроки мужества». Их провели депутаты «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». В одной из школ побывал заслуженный артист России Денис Майданов. В интервью корреспонденту "Известий" он отметил, что история Великой Отечественной должна быть не просто параграфом в учебниках.

«Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо знали свою историю. Это должно быть основой отношения к своей Родине. К будущему своей страны. И как когда-то наши великие предки отстояли нашу Родину, они рвались все на фронт, они рвались все защищать свою страну. Вот также и молодое поколение должно беречь свою страну, чувствовать ответственность за нее, и в сложный период должны быть готовы ее защитить», — считает первый зампред Комитета по культуре Госдумы, фракция «Единая Россия», заслуженный артист России Денис Майданов.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

