Песков анонсировал расширение состава делегации РФ на переговорах в Женеве

В состав российской делегации в Женеве войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин

О новых деталях переговоров по Украине в Женеве сегодня сообщили в Кремле. Известно, что состав российской делегации расширится. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этого требует новая повестка. В Швейцарии планируют обсудить не только вопросы безопасности, которые касались исключительно военных.

«На этот раз более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые связаны с теми требования, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Действительно, делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные лица», — отметил Песков.

В нашем МИДе добавили, что в Женеву российская делегация едет с четкими указаниями действовать строго в духе договоренностей в Анкоридже.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Переговорный процесс будет трехсторонним: за стол сядут делегации России, Украины и США.

