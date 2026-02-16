Песков анонсировал расширение состава делегации РФ на переговорах в Женеве

Эфирная новость 107 0

Представители РФ будут действовать строго в духе договоренностей в Анкоридже.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В состав российской делегации в Женеве войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин

О новых деталях переговоров по Украине в Женеве сегодня сообщили в Кремле. Известно, что состав российской делегации расширится. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этого требует новая повестка. В Швейцарии планируют обсудить не только вопросы безопасности, которые касались исключительно военных.

«На этот раз более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые связаны с теми требования, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Действительно, делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные лица», — отметил Песков.

В нашем МИДе добавили, что в Женеву российская делегация едет с четкими указаниями действовать строго в духе договоренностей в Анкоридже.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Переговорный процесс будет трехсторонним: за стол сядут делегации России, Украины и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца
6:29
В Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине
6:10
Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»
6:00
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
5:30
В США во время хоккейного матча произошла стрельба — погибли два человека

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео