«Я не хочу»: Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира
Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта состоится 17–18 февраля в Женеве.
Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Зеленский заявил, что Украина не может просто сдаться ради мира
Украина хочет мира, но не может просто сдаться. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — сказал украинский президент.
В издании отметили, что такое заявление связано с очередным отказом украинского лидера по выведению войск с территории Донбасса.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее призвал Зеленского не упустить шанс на мир. Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время есть отличный шанс для заключения мирного соглашения, и украинскому лидеру необходимо его использовать скорее. Дональд Трамп также отметил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта.
Также ранее сообщалось о том, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Переговорный процесс будет трехсторонним: за стол сядут делегации России, Украины и США.
