«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным

Актер Канухин: в последнее время сильно беспокоюсь во вопросам, связанным с животными

Актер Владимир Канухин на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» поделился с корреспондентом 5-tv.ru личным отношением к теме, которую поднимает картина.

По словам артиста, в последние годы его особенно волнуют социальные вопросы, связанные с животными.

«Я в последнее время очень сильно беспокоюсь на социальную тему под названием „Животные“», — признался актер.

Канухин рассказал, что еще два года назад на фестивале социального кино «Лампа» обращал внимание организаторов на то, что подобные площадки поднимают важные темы — неравенство, поддержку людей с особенностями, — но при этом редко говорят о защите животных.

«Я подошел к организаторам и сказал: очень круто, что вы поднимаете важные социальные темы. Но почему нет темы, посвященной животным?» — отметил Канухин.

Для актера этот вопрос не абстрактный. У него дома живут три кота и две собаки, и он воспринимает их как часть семьи.

«Для меня эта тема очень близка, как человек и животное. Какую ценность несет каждое животное для человека?», — сказал он.

Артист добавил, что его сестра — ветеринар, и именно она помогает ухаживать за питомцами во время его отъездов.

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада в годы блокады, которые спасали животных, несмотря на холод, голод и постоянные обстрелы. Однако, как отмечали зрители после премьерного показа, фильм выходит за рамки исторической хроники. Многие признали, что, несмотря на военный контекст, история поднимает универсальную тему — любви к животным и ответственности человека за тех, кто от него зависит.

В первых отзывах гости премьеры говорили о том, что лента напоминает: сострадание не отменяется даже в самые тяжелые времена. История Красавицы стала символом не только стойкости блокадного города, но и бережного отношения к жизни в любых обстоятельствах. Именно этот гуманистический посыл, по мнению зрителей, делает фильм актуальным и сегодня.

