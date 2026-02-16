Венчик вместо машинки: кухонная утварь развивает детей лучше игрушек

Daily mail: кухонная утварь развивает детей лучше игрушек

Когда родители хотят занять ребенка, они чаще всего тянутся к коробке с игрушками. Но, как показало исследование, обычные предметы из кухни — например, венчик или толкушка для картофеля — могут оказаться куда полезнее для развития малышей. Об этом сообщает Daily Mail.

Что показал эксперимент

Такими результатами поделились исследователи из Аризонского государственного университета Делани Уитмер. В эксперименте приняли участие 32 ребенка в возрасте от двух до четырех лет. Ученые наблюдали, как малыши играют дома с двумя типами предметов:

знакомыми игрушками (куклы, машинки, пластиковая еда);

необычными, но безопасными бытовыми предметами (венчики, толкушки, ситечко для чая, воронка, дуршлаг).

Родителей просили выбрать безопасный, но незнакомый для ребенка предмет — чаще всего это была кухонная утварь. Затем специалисты фиксировали, как дети взаимодействуют с ним.

Результаты оказались показательными. За десять минут игры дети в среднем 40 раз касались нового предмета и лишь 30 раз — привычной игрушки.

Кроме того, они дольше удерживали внимание на незнакомых вещах: 5,32 секунды против 4,64 секунды на привычных куклах или машинках.

Почему «неигрушки» работают лучше

По словам автора работы Делани Уитмер, маленькие дети склонны сосредотачиваться на незнакомых объектах и активно их исследовать.

«Это привлекает их внимание. Это увлекательно и помогает переключать внимание с того, что они видят каждый день, на что-то новое», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что при игре с новыми предметами дети чаще обращаются к родителям за подсказками, как с ними взаимодействовать. Это дополнительно стимулирует познавательное развитие.

По мнению Уитмер, родителям стоит регулярно знакомить детей с безопасными новыми предметами, а не ограничиваться стандартным набором игрушек.

Даже если ребенок поиграет всего несколько минут, это все равно новый опыт, который «записывается» в мозге и помогает формировать навыки на будущее.

Игры и развитие памяти

В исследовании подчеркивается, что взаимодействие с предметами играет важную роль в обучении и развитии памяти у детей младшего возраста. Полученные данные свидетельствуют о том, что малыши дольше удерживают предметы в руках и активнее с ними взаимодействуют, особенно если они незнакомы.

Это может помочь родителям лучше понимать, как стимулировать познавательную активность ребенка в повседневной жизни — без покупки новых игрушек.

Еще один вывод ученых о развитии малышей

Ранее исследователи из Колорадского университета пришли к выводу, что самостоятельное кормление младенцев руками (так называемый прикорм по инициативе ребенка) не уступает традиционному способу кормления с ложки.

Выяснилось, что разницы в потреблении калорий между этими группами нет, а самостоятельное знакомство с продуктами может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек.

В совокупности эти данные подтверждают: для развития ребенка важны не столько «специальные» детские товары, сколько разнообразный опыт и возможность исследовать окружающий мир.

