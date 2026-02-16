Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская»

В столице продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро. Сейчас работы развернуты сразу на нескольких участках. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«На станциях „ЗИЛ“, „Остров мечты“ и „Кленовый бульвар“ идет разработка грунта и вынос инженерных сетей, начались монолитные работы», — написал Мэр Москвы.

На Бирюлевской линии метро начали строительство еще одной станции — «Луганской». Здесь возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра.

Станция «Луганская» расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На время ее строительства изменят схему движения транспорта по Кавказскому бульвару. При ее разработке учтут особенности территории и трафика.