Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская»

Айшат Татаева
Она расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Строительство станции метро «Луганская»

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В столице продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро. Сейчас работы развернуты сразу на нескольких участках. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«На станциях „ЗИЛ“, „Остров мечты“ и „Кленовый бульвар“ идет разработка грунта и вынос инженерных сетей, начались монолитные работы», — написал Мэр Москвы.

На Бирюлевской линии метро начали строительство еще одной станции — «Луганской». Здесь возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра.

Станция «Луганская» расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На время ее строительства изменят схему движения транспорта по Кавказскому бульвару. При ее разработке учтут особенности территории и трафика.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

