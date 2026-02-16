Главврачи московских больниц провели экскурсии для школьников

Школьники из предпрофессиональных медицинских классов в феврале провели учебные дни в крупнейших городских больницах. Ребята на практике узнали, как работают специалисты и разобрали сложные случаи месте с главными врачами. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва более 10 лет выстраивает систему предпрофессионального образования, чтобы не только помочь школьникам в профориентации, но и дать углубленные знания в сферах, которые им интересны. Медицинские классы — одно из наших ключевых направлений, и экскурсии в больницы для ребят всегда были его обязательной частью. Такие мероприятия традиционно вызывали широкий интерес. Мы решили пойти дальше и дать ребятам шанс попробовать свои силы на практике. Так юные москвичи еще со школьной скамьи смогут убедиться в своем выборе и даже получить первый опыт. Ребята в рамках учебных дней приехали в “Коммунарку” и Филатовскую больницу как стажеры. Они работали на симуляторах, разбирали настоящие истории болезней. Со школьниками общались практикующие, признанные профессионалы — главные врачи этих учреждений, искренне отвечали на вопросы и рассказывали о том, как добились успеха в сфере», — рассказала Анастасия Ракова.

Ученики познакомились с директором Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» доктором медицинских наук Денисом Проценко, главным врачом центра Алексеем Афониным и главным врачом городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова доктором медицинских наук Валерием Вечорко. Ребята узнали о трудностях работы главврачей и о том, какие современные направления медицины станут наиболее актуальными. Такой формат погружения в профессию — стандарт для учеников медицинских классов.