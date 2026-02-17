Мелкий шрифт и автопродление: как вернуть деньги за навязанную подписку

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Закон защитит ваши средства, даже если сервис спрятал условия договора.

Как получить деньги назад за подписку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Юрист: россияне могут отказаться от подписок и вернуть за них деньги

Россияне имеют право вернуть деньги за ненужную подписку, если они не соглашались на нее или просто передумали. Юрист Ольга Чирикова в беседе с Газета.ру объяснила, как действовать в таких ситуациях.

По словам специалиста, подписка чаще всего оформляется как абонентский договор. Вы платите за право пользоваться услугой, даже если делаете это редко. Но это не значит, что сервис может списывать деньги как угодно.

Существует два ключевых сценария, когда можно требовать возврат. Если подписку подключили без вашего желания, например, галочка уже стояла или согласие было спрятано в мелком тексте.

«С 1 сентября 2025 года закрепили запрет механик автоматического согласия, когда сервис ставит отметки за пользователя или оформляет согласие как условие по умолчанию», — заявила Чирикова.

Кроме того, если вы сами оформили подписку, а потом просто передумали, вы тоже вправе отказаться от услуг в любое время. При этом сервис может удержать только те расходы, которые он фактически понес, а не просто всю сумму.

Для возврата средств эксперт советует зафиксировать факт списания и условия подключения. Затем надо отправить претензию исполнителю, он должен будет ответить на нее в течение 10 дней. Если деньги не вернули в установленный срок, можно рассчитывать на неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Жалобы обычно подают в Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что юрист Екатерина Нечаева заявила, что ворчание на работе может стать причиной увольнения.

