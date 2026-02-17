Шторм не отступает? Геомагнитная активность 17 февраля

Лаборатория солнечной активности: риск магнитной бури 17 февраля составляет 36%

Во вторник, 17 февраля, Земля будет оставаться под влиянием геомагнитного возмущения. Вторая магнитная буря февраля на данный момент развивается раньше ожидаемого срока и имеет волнообразный характер: периоды усиления сменяются временным ослаблением. Подробным прогнозом поделилось издание URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности составляет 2,4 из 10, и это соответствует низким значениям. За последние сутки зафиксирована одна слабая вспышка класса C1.8, недостаточная для самостоятельного формирования магнитной бури. Вспышек классов M и X, которые провоцируют сильные штормы, не наблюдалось.

Возмущение в магнитосфере вызвано не вспышками, а потоком быстрого солнечного ветра, исходящим из крупной корональной дыры напротив Земли. Такие структуры способны создавать продолжительные, но умеренные геомагнитные колебания.

Геомагнитная обстановка во вторник будет изменчивой. После ночного пика на уровне G1.3 поле не вернется к полной стабильности. Вероятность магнитной бури составляет 36%, возбужденного состояния — 40%, спокойного — 24%. Прогнозируемое значение индекса Ap около 15 соответствует слабым бурям G1 с возможными кратковременными усилениями.

Для сравнения, предыдущая февральская буря отмечалась 5 числа, перерыв между событиями составил около 10 дней. По долгосрочному прогнозу, вторая половина февраля пройдет без сильных штормов, хотя полностью спокойной ее назвать нельзя. Ожидаются слабые возмущения 16–17 февраля, преимущественно спокойная магнитосфера 18–23 февраля и новый всплеск 24–25 февраля.

Магнитная буря — это колебания земного магнитного поля под воздействием заряженных частиц солнечного ветра. Даже слабые бури могут вызывать головные боли, перепады давления, усталость, сонливость и снижение концентрации внимания. Волнообразный характер бури 17 февраля приведет к периодическим изменениям самочувствия в течение суток.

При ухудшении состояния допустимо принимать парацетамол или ибупрофен, при нервной нагрузке — магний и витамины группы B. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать лечение, соблюдать режим сна, питьевой режим и минимизировать стресс.

