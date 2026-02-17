Популярное направление: россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Четыре с половиной минуты — это новый рекорд по времени, которое потребовалось, чтобы раскупить билеты на самые популярные поезда к Черному морю этим летом. В прошлом году пассажиры потратили на это семь минут и 20 секунд, но в 2026, по данным РЖД, спрос на билеты в целом повышенный.

Во-первых, он на 25% выше прошлого сезона. Во-вторых, количество попыток приобрести проездные на 62% превысило число доступных мест. Понятно, что данные не точные и не окончательные. Ведь есть случаи, когда одна семья бронирует себе билеты на разные даты отпуска.

Также южное направление очень популярно у перекупщиков. Но уже точно можно сказать, что самое популярное время для поездок, а значит и самое загруженное, это середина и конец июля, а также весь август.