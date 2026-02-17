Популярное направление: россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Эфирная новость 58 0

Спрос на билеты вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Четыре с половиной минуты — это новый рекорд по времени, которое потребовалось, чтобы раскупить билеты на самые популярные поезда к Черному морю этим летом. В прошлом году пассажиры потратили на это семь минут и 20 секунд, но в 2026, по данным РЖД, спрос на билеты в целом повышенный.

Во-первых, он на 25% выше прошлого сезона. Во-вторых, количество попыток приобрести проездные на 62% превысило число доступных мест. Понятно, что данные не точные и не окончательные. Ведь есть случаи, когда одна семья бронирует себе билеты на разные даты отпуска.

Также южное направление очень популярно у перекупщиков. Но уже точно можно сказать, что самое популярное время для поездок, а значит и самое загруженное, это середина и конец июля, а также весь август.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца
6:29
В Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине
6:10
Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»
6:00
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
5:30
В США во время хоккейного матча произошла стрельба — погибли два человека

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео