Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца

Солнечное затмение в виде огненного кольца случится над Антарктидой 17 февраля

Одно из самых ожидаемых космических явлений произойдет уже сегодня. Первое в этом году солнечное затмение. Оно начнет формироваться примерно в час дня по московскому времени. А к трем часам войдет в максимальную фазу.

Луна почти полностью закроет солнечный диск. А небо озарит огромное огненное кольцо. Эффектное свечение можно будет наблюдать чуть более двух минут. Однако, увидеть его повезет лишь тем, кто находятся в отпуске или командировке в Южном полушарии нашей планеты.

