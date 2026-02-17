Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца

Эффектное свечение продлится две минуты.

Солнечное затмение в виде огненного кольца случится над Антарктидой 17 февраля

Одно из самых ожидаемых космических явлений произойдет уже сегодня. Первое в этом году солнечное затмение. Оно начнет формироваться примерно в час дня по московскому времени. А к трем часам войдет в максимальную фазу.

Луна почти полностью закроет солнечный диск. А небо озарит огромное огненное кольцо. Эффектное свечение можно будет наблюдать чуть более двух минут. Однако, увидеть его повезет лишь тем, кто находятся в отпуске или командировке в Южном полушарии нашей планеты.

