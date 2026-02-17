«Экологическая катастрофа»: Трамп обеспокоен прорывом канализации в США

Трамп назвал прорыв канализации в США экологической катастрофой

В реку Потомак попали тысячи тонн сточных вод, что, по словам президента США Дональда Трампа, привело к серьезным экологическим последствиям. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал Трамп.

Американский лидер возложил ответственность за произошедшее на руководство штата Мэриленд, подчеркнув, что местные власти, по его мнению, не справляются с ситуацией.

«Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», — добавил президент.

Он также заявил, что не позволит, чтобы река в центре Вашингтона оказалась в состоянии бедствия из-за, как он выразился, некомпетентности региональных чиновников.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось о другой крупной проблеме с канализацией — в декабре 2025 года в восточной части Лондона коммунальные службы обнаружили жировую пробку весом около 100 тонн. Образование состояло из застывшего масла и влажных салфеток и стало своеобразным «продолжением» знаменитого жирового айсберга 2017 года в Уайтчепеле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.