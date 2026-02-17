Директору катка предъявили обвинения в халатности после гибели ребенка под снежным завалом

Эфирная новость 102 0

Задержан также главный инженер хоккейного корта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директору катка предъявили обвинения в халатности после гибели ребенка в Югре

В Югре предъявили обвинения в халатности после гибели подростка у стен спортивной школы.

Задержаны директор и главный инженер хоккейного корта. По версии следствия, они вовремя не организовали расчистку снега, который скопился на крыше. И не обозначили опасную зону по периметру спортивного объекта.

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. Снежная масса сошла с кровли хоккейного корта и завалила школьников. Один ребенок погиб, второй пострадавший до сих пор в больнице с переломами.

Ранее 5-tv.ru писал, что отдельные вопросы у профессиональных строителей вызывает и конструкция здания хоккейного корта. Нарушения ГОСТа видны даже по фотографиям: судя по всему, на спортивной площадке существенно сэкономили, пользуясь тем, что ее размер — менее полутора тысяч квадратных метров — не попадает под обязательные надзорные проверки.

В МЧС призвали региональные власти в срочном порядке чистить крыши, в первую очередь, социальных объектов и мест массового пребывания людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть