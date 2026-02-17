Директору катка предъявили обвинения в халатности после гибели ребенка под снежным завалом
Задержан также главный инженер хоккейного корта.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Директору катка предъявили обвинения в халатности после гибели ребенка в Югре
В Югре предъявили обвинения в халатности после гибели подростка у стен спортивной школы.
Задержаны директор и главный инженер хоккейного корта. По версии следствия, они вовремя не организовали расчистку снега, который скопился на крыше. И не обозначили опасную зону по периметру спортивного объекта.
Напомним, трагедия произошла 14 февраля. Снежная масса сошла с кровли хоккейного корта и завалила школьников. Один ребенок погиб, второй пострадавший до сих пор в больнице с переломами.
Ранее 5-tv.ru писал, что отдельные вопросы у профессиональных строителей вызывает и конструкция здания хоккейного корта. Нарушения ГОСТа видны даже по фотографиям: судя по всему, на спортивной площадке существенно сэкономили, пользуясь тем, что ее размер — менее полутора тысяч квадратных метров — не попадает под обязательные надзорные проверки.
В МЧС призвали региональные власти в срочном порядке чистить крыши, в первую очередь, социальных объектов и мест массового пребывания людей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
78%
Нашли ошибку?