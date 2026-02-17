«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни

Актер Роман Курцын в школьные годы пользовался бешеной популярностью у девочек

В школьные годы актер Роман Курцын пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Об этом артист рассказал сам корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время».

«Я в 10 классе ездил на машине в школу. <…> У меня все девчонки мои были. Все вот так штабелями падали», — сказал звезда отечественных блокбастеров.

По словам Романа Курцына, он начал рано зарабатывать деньги, так как родители всегда давали ему такую возможность. Несмотря на иногда опасные поступки сына, они всегда ему доверяли.

«У меня уже были деньги в 10-11 классе. Я себе первую квартиру купил на первом курсе театрального института», — добавил актер.

Роман Курцын родился в 1985 году в Костроме. Его отец работал в милиции, а мать — военной. Известность к нему пришла в 2010-х годах после выхода сериала «Меч».

Ранее Роман Курцын рассказал, как едва не погиб в драке. Опасная ситуация произошла семь лет назад. Артист отдыхал вместе с друзьями-каскадерами после съемочного дня и решил заступиться за товарища. Ссора возникла из-за девушки, после чего местный авторитет предложил Курцыну выяснить отношения во дворе.

