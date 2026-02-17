Протеиновый батончик вместо шоколадки: полезнее ли сладости без сахара

Протеиновые батончики не всегда полезнее сладостей с сахаром

Полки магазинов сегодня выглядят как витрина для любителей спортзала: протеиновые печенья, мороженое, вафли, батончики, даже полезные конфеты. В глаза на упаковке бросаются: 20 грамм белка, без сахара, фитнес-формула. Кажется, выбор очевиден: если уж есть сладкое, то «правильное».

Но действительно ли протеиновые лакомства полезнее обычных десертов? Или это просто удачный маркетинг? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Откуда взялся тренд на «белковые сладости»

Белок давно стал символом здоровья. Он помогает сохранять мышечную массу, дольше насыщает, участвует в восстановлении тканей. Логика понятна — если добавить его в десерт, он автоматически станет «лучше».

И в этом есть рациональное зерно. В отличие от обычной шоколадки, где почти весь калораж — это сахар и жир, протеиновый батончик действительно может содержать больше белка и меньше быстрых углеводов. А значит, скачок сахара в крови будет мягче, а чувство сытости — дольше.

Но есть нюансы.

А что внутри кроме белка

Если внимательно читать состав, выясняется, что «фитнес-сладость» часто содержит:

сахарные спирты (мальтит, сорбит),

искусственные подсластители,

насыщенные жиры,

стабилизаторы и ароматизаторы.

Сахара может быть меньше, но это не значит, что продукт автоматически становится диетическим. Некоторые протеиновые батончики по калорийности почти не уступают обычным шоколадкам.

Кроме того, избыток сахарных спиртов нередко вызывает вздутие, тяжесть и проблемы с ЖКТ. И если съесть не один батончик, а два-три — «полезный» перекус может закончиться неприятно.

Помогают ли они худеть

Потеря веса зависит не от надписи «протеин», а от общей картины питания.

Белок действительно насыщает лучше сахара. Если человек заменяет обычный десерт протеиновым и при этом не превышает дневную норму калорий, это может помочь контролировать аппетит.

Но если протеиновое печенье идет дополнением к рациону, калорий становится больше, а не меньше. Важно помнить: организму все равно, из «фитнес-вафли» пришли калории или из обычного печенья.

Нужен ли вообще дополнительный белок

Большинство людей, которые питаются нормально — едят мясо, рыбу, яйца, молочные продукты или растительные источники протеина — уже получают достаточное количество белка.

Протеиновые сладости оправданы:

при активных тренировках,

при высоких потребностях в белке,

в поездках, когда нет возможности нормально поесть.

Но как ежедневная «здоровая замена сладкому» они часто избыточны.

А что насчет сахара

Избыток сахара вреден. Это связано с риском ожирения, диабета и проблемами с зубами. И в этом смысле продукт с меньшим содержанием сахара объективно предпочтительнее.

Но важно понимать: «без сахара» не равно «безвредно». Часто это просто смена типа подсластителя.

Итог: правда или миф

Полезность протеиновых лакомств — частичная правда. Они могут быть более удачным выбором, если:

в них действительно умеренная калорийность,

минимум добавленных сахаров,

понятный состав,

и они заменяют обычный десерт, а не добавляются в рацион сверху.

Сами по себе они не делают питание автоматически здоровым и не гарантируют похудение. Иногда обычная небольшая порция любимого десерта приносит больше пользы психологически, чем «правильная» сладость, съеденная с чувством вины.

Главный ориентир — не слово «протеин» на упаковке, а баланс и умеренность.

