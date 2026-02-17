Хвостатый клептоман: в Новой Зеландии кот систематически воровал вещи у школьников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 91 0

Он забирал у детей ценные вещи и одежду.

Кот ограбил школу в Новой Зеландии

Фото: 5-tv.ru

UPI: в Новой Зеландии разоблачили школьного кота-вора

В новозеландском городе Апануи местный кот на протяжении целого года тайно воровал личные вещи учеников начальной школы. Об этом сообщает UPI.

Преступную деятельность четвероногого злоумышленника удалось пресечь только после изучения записей с камер наружного наблюдения. Директор учебного заведения Марама Стюарт пояснила, что подозрения возникли из-за постоянных пропаж обуви, полотенец и купальных принадлежностей.

Особенно часто инциденты фиксировались в те периоды, когда на базе школы функционировал плавательный бассейн. Ребята жаловались на исчезновение плавок, а позже некоторые предметы находили брошенными в разных частях школьного двора.

Сотрудники образовательного учреждения решили провести расследование, когда в очередной раз бесследно исчез комплект для плавания. Просмотрев видеоматериалы, они увидели в кадре уверенного в себе черного кота, который деловито перетаскивал в зубах очередную добычу.

Вскоре за одной из хозяйственных построек педагоги обнаружили настоящий склад похищенного имущества. Оказалось, что кот живет в соседнем доме, и его владелица подтвердила давнюю склонность питомца к мелкому хулиганству и воровству. В школе четвероногому присвоили кличку Слинки Малинки — так звали известного персонажа детских сказок со схожими повадками.

Администрация школы решила превратить курьезный случай в воспитательный момент. Историю о коте-грабителе планируют интегрировать в учебный процесс, используя ее как тему для творческих работ и сочинений. Кроме того, педагоги надеются, что пример Слинки Малинки приучит детей к порядку: теперь школьникам будут регулярно напоминать о необходимости убирать свои вещи в рюкзаки, чтобы они не стали трофеями местного пушистого вора.

