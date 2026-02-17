В Бийске в детском саду № 83 произошел инцидент, в результате которого 7-летней девочке прищемило палец. Как сообщила мать пострадавшего ребенка, Веронике грозит ампутация из-за повреждений. Подробности трагического случая она подтвердила в беседе с 5-tv.ru.

Согласно рассказу матери, инцидент произошел во время занятий физкультурой, когда дети спустились на первый этаж учреждения и стояли между спортзалом и дверью. В этот момент воспитатель попросил детей прижаться к стенке, чтобы пропустить другую группу. Вероника, как и остальные ребята, встала у стены и положила руку на дверную раму. Неожиданно один из мальчиков, выходящих из спортзала, закрыл дверь, прижав палец девочки.

По словам Анастасии, матери пострадавшей девочки, на протяжении всего времени, пока ребенок терял много крови, сотрудники детского сада только меняли повязку на пальце и ждали прибытия родителей. Мать девочки утверждает, что сотрудники учреждения заявили, что не могут вызвать скорую помощь без ее присутствия. Шокированная женщина немедленно забрала дочь и отвезла ее в больницу, где врачи провели хирургическое вмешательство и зашили поврежденный палец.

Однако, по словам Анастасии, на этом проблемы для семьи не закончились. Она рассказала, что медицинские специалисты предупредили ее о возможной ампутации пальца из-за повреждения кости.

Мать Вероники отметила, что после случившегося руководство детского сада не связалось с ней или с ее семьей.

