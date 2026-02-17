Стали известны даты проведения фестиваля «Мото Драйв»

Автодром "Игора Драйв" вновь станет площадкой масштабного фестиваля «Мото Драйв» 6 и 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба автодрома.

Мероприятие пройдет в третий раз и объединит поклонников мотоспорта, живой музыки и активного семейного отдыха.

Гостей ожидает насыщенная программа с соревнованиями сразу в трех дисциплинах: шоссейно-кольцевые гонки, мотокросс и фигурное управление мотоциклом (мотоджимхана). Организаторы обещают динамичные заезды, зрелищные трюки и атмосферу настоящего спортивного праздника.

На шоссейно-кольцевой трассе пройдут спринтерские гонки в рамках чемпионата Санкт-Петербурга, а также марафонский этап соревнований на выносливость. На прямых участках мотоциклы класса супербайк смогут развивать скорость до 300 км/ч, а сложные повороты станут серьезным испытанием для спортсменов.

Любителей экстремального зрелища привлечет мотокросс, на котором пройдет первый этап первенства России и четвертый этап чемпионата страны. Эта дисциплина считается одной из самых массовых, и в ней участвуют спортсмены разных возрастов. Крутые подъемы, эффектные прыжки и напряженная борьба традиционно делают гонки особенно эмоциональными.

Отдельным событием станут Межрегиональные соревнования и Кубок России по фигурному управлению мотоциклом. Участники продемонстрируют высочайшую точность и мастерство владения техникой на ограниченной площадке.

Организаторы подчеркнули, что фестиваль ориентирован на всю семью. Посетители смогут прогуляться по пит-лейну и пообщаться с райдерами, получить автографы и сделать памятные фотографии.

На территории будет работать фудкорт и детская зона с аниматорами и талисманом автодрома — рысью Сидом.

Билеты на «Мото Драйв» уже поступили в продажу. Их можно приобрести по минимальной стоимости до 14 марта. Для детей предусмотрены специальные тарифы, а малыши до шести лет включительно смогут посетить фестиваль бесплатно в сопровождении взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «Игора» 20 лет задает планку загородного отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.