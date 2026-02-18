«Кино про большое сердце и заботу»: Милославская о морали в фильме «Красавица»

Актриса Стася Милославская: фильм «Красавица» не стремится поучать зрителя

Взглядом на главный посыл фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» с корреспондентом 5-tv.ru на премьере картины поделилась актриса Стася Милославская.

По словам артистки, лента не стремится поучать зрителя или читать морали, но мягко напоминает о важном.

«Это всегда важно. И наше кино очень легонечко об этом напоминает, ни в коем случае ничему не учит, нету никакого моралите, но оно так легонечко дает напоминание о том, какими качествами должен обладать человек», — отметила она.

Милославская подчеркнула, что фильм — прежде всего о внутреннем мире и человеческой душе.

«У нас все-таки кино больше про человечность, про человеческую душу, про большое сердце и про то, как важно заботиться о братьях наших меньших», — добавила актриса.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада в годы блокады, когда в тяжелейших условиях люди продолжали спасать животных. Однако, как отметила актриса, фильм выходит далеко за рамки военной истории. Это прежде всего рассказ о внутренней силе человека, способности к состраданию и готовности отодвинуть собственные интересы ради тех, кто рядом и нуждается в помощи.

«Как важно забывать иногда и отодвигать свои интересы и свой личный комфорт немножечко в сторону, когда твоим близким нужна поддержка», — сказала Милославская.

Актриса призналась, что современный мир все чаще учит человека сосредотачиваться на себе.

«Мы живем в такое время, когда все думают в первую очередь только о себе… Я тоже такая, я эгоистка еще та. Но иногда нужно все-таки свое «я» чуть-чуть отодвигать и заботиться о своих близких»», — заключила артистка.

Премьера картины прошла в Москве с участием создателей фильма и приглашенных гостей. На красной дорожке в кинотеатре «Каро Октябрь» рядом с режиссером Антоном Богдановым, который когда-то был известен зрителям как актер, появились и исполнители ролей: Стася Милославская, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин, а также актриса Юлия Пересильд, сыгравшая ключевую историческую фигуру, помогавшую Красавице выжить. Многие гости отмечали, что в ленте Антона Богданова вместо привычных батальных сцен войны — тихий человеческий подвиг обычных людей, которые в блокадные дни не оставили животных без забот и попыток сохранить их жизнь.

Первые отзывы зрителей, пришедших на премьеру, были эмоциональными: зрители называли историю трогательной и глубокой, а многие признались, что картина оставила сильное впечатление и заставила задуматься о том, насколько важны сострадание, ответственность и любовь к «братьям нашим меньшим» даже в самые тяжелые времена. Именно такие отзывы — о том, что фильм не просто историческая драма, но напоминание о человеческих качествах, — звучали чаще всего после просмотра.

