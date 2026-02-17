«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 73 0

Перед стартом спортсменка загадала получить оценку в определенном диапазоне.

Как фигуристка Петросян оценила свою КП на Олимпиаде 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигуристка Аделия Петросян: не ощущаю давления со стороны соперниц на ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что не испытывала волнения во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх-2026. Об этом спортсменка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Петросян, стартовавшая под вторым номером, уверенно справилась со всеми заявленными элементами. В ее прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп. По итогам выступления спортсменка набрала 72,89 балла.

Фигуристка отметила, что прокат для нее прошел спокойно, а сама она получила удовольствие от выхода на лед и надеется, что зрители разделили эти эмоции.

«По ощущениям, все прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась», — отметила она.

По словам Аделии, перед стартом она загадала получить оценку в диапазоне от 72 до 74 баллов — итоговый результат оказался практически в середине задуманного.

«Загадывая желание, я попросила от 72 до 74 баллов. Прямо посередине и получилось», — поделилась Петросян.

К тому же спортсменка подчеркнула, что пока не ощущает давления со стороны соперниц. Это она связала с тем, что редко пересекается с другими участницами во время разминок и не проживает в олимпийской деревне. Петросян добавила, что предпочитает готовиться к выступлениям отдельно, в спокойной обстановке, рядом со своим тренером.

«Я очень люблю — что здесь, что в России, отделяться от всех и разминаться в своем уголочке со своим тренером», — объяснила фигуристка.

Произвольную программу в женском одиночном катании на Олимпиаде представят 19 февраля.

Ранее, писал 5-tv.ru, фигуристка Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии. Спортсменке 18 лет и она является трехкратной победительницей чемпионата России и финала Гран-при России.

Всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов. Сами Игры продлятся до 22 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

23:18
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
22:58
Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию
22:40
«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026
22:23
Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы
22:09
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку
21:56
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов

Сейчас читают

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии
«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть