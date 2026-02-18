«Кровоточащая рана»: Любови Успенской не дает покоя давняя история с дочкой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 3 295 0

Семейная трагедия привела артистку в храм.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Любовь Успенская: история с дочкой шестилетней давности до сих пор не дает покоя

Певицу Любовь Успенскую не отпускает история шестилетней давности, связанная с дочкой. По словам артистки, она до сих пор испытывает глубокую душевную боль. Об этом королева шансона рассказала в интервью 5-tv.ru на съемках клипа своей новой песни.

Во время беседы с корреспондентом Успенская отметила, что того, что с ней произошло, она не пожелала бы даже врагу.

«То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая. И страх есть, и я переживаю. Человек, который узнал, что это такое, он всегда будет переживать и думать, чтобы ничего больше не случилось», — поделилась она.

Хоть прошлое до сих пор преследует артистку, ситуация все же, по ее словам, немного разрешилась. Успенская регулярно ходит в церковь и молится за своих близких.

«Слава Богу (все наладилось. — Прим. ред.). Я поэтому и в храме здесь, потому что я молюсь и за это, и за всех моих близких. У меня много есть близких, которым я помогаю и за которых я хочу здесь помолиться», — добавила певица.

Несколько лет назад вся страна обсуждала конфликт в семье королевы шансона. Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина публично выясняли отношения. Наследница обвиняла мать в гиперопеке. Артистка отвечала, что просто волнуется за наследницу.

Спустя время их отношения наладились. Женщины помирились, и дочь осознала, как сильно была не права. По словам Плаксиной, в ее жизни нет успеха, если плохо маме. Татьяна неоднократно говорила о том, что они с матерью в курсе, что происходит в жизни друг у друга, однако соблюдают личные границы. 

