«Я после операции вышла на сцену»: Любовь Успенская рассказала о том, что ее «лечит»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 39 0

Уходящий 2025 год был не самым удачным в жизни артистки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь Успенская: музыка умеет лечить

Музыка лечит артистов. Об этом заявила певица Любовь Успенская заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках музыкального шоу «ВК под шубой».

Исполнительница на собственном примере в уходящем году убедилась, что музыка обладает удивительными свойствами.

«Я после операции вышла на сцену, думаю: „Боже, как я буду петь? У меня же так болит. А если я упаду или, не дай бог, споткнусь? Или не дай бог, что-то случится?“ Я выхожу на сцену, и куда это все девается? Эти ужасы, страхи. Все пропадает. И я пою так, как я не пела здоровой. Это такой кайф — быть певцом, артистом. Музыка — она так лечит», — поделилась Успенская.

Уходящий 2025 год для исполнительницы был не очень удачным, например, в конце сентября она сломала руку, и ей пришлось делать операцию. Но, не успев до конца восстановиться, певице пришлось выступать.

После этого случая она решила, что самое главное, что есть голос, чтобы петь, а «остальное поправится».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина сказала про сравнение с матерью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
От Маркл до Бекхэмов: самые громкие семейные скандалы 2025 года
13:06
Всего десять минут: как физические упражнения помогают «пробудить» мозг
13:05
Бокал против забвения: как праздничное застолье может спасти от деменции
12:56
«Я после операции вышла на сцену»: Любовь Успенская рассказала о том, что ее «лечит»
12:49
Опасный сувенир: россиянин незаконно привез из Вьетнама 16 кораллов
12:47
Подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали в Казахстан

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Как будто она старшая»: Наталия Власова про отношения с дочерью
Дело раскрыто? Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026