«Значительный прогресс»: Уиткофф про переговоры РФ, Украины и США в Женеве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Работа делегаций продлится и 18 февраля.

Уиткофф про переговоры РФ, Украины и США в Женеве

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Уиткофф: переговоры РФ, Украины и США в Женеве привели к значительному прогрессу

На переговорах в Женеве Россия, Украина и США достигли значительного прогресса. Такое заявление опубликовал на своей странице в социальных сетях Стивен Уиткофф, спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа.

«Сегодня, по указанию президента Трампа, Соединенные Штаты выступили посредниками на третьем раунде трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. <…> Успех президента Трампа в сближении сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу», — написал спецпосланник.

Уиткофф также выразил благодарность Швейцарии за то, что ее власти согласились провести эту встречу на своей территории. Отметил, что гордится работой, которую проделал Вашингтон для того, чтобы «остановить кровопролитие».

Он также добавил, что представители и России, и Украины проинформируют глав своих государств о результатах прошедшей встречи и продолжат работу над соглашением.

Трехсторонние переговоры в Женеве стартовали 17 февраля. Встреча длилась шесть часов. Обсуждения проходили в следующих форматах консультаций: российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских.

Переговоры продолжатся и 18 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как женевские переговоры в первый день проходили на фоне митингующих украинцев и без представителей европейских стран.

