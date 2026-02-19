Новые вливания в киевскую казну, похоже, начинают сталкивать западных союзников, даже несмотря на громкие заявления о поддержке Украины. Ведь для европейских лидеров на первом месте по-прежнему остаются собственные экономические интересы.

И каждая столица стремится не просто выделить обещанные кредиты, а сделать это на своих условиях. О закулисных спорах и торге «по Киеву» — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Жесткая политическая сатира на Кельнском карнавале. Немецкий канцлер Мерц — в таком непотребном виде. С кляпом во рту, явно в подчинительной позе.

Все это — яркая демонстрация того, как немцы относятся к нынешней власти. Рейтинги Мерца на историческом минимуме. По мнению жителей, он окончательно заблудился в лабиринтах геополитики и окончательно потерял горизонт. Поссориться он на этот раз решил даже с главным европейским союзником — Макроном. Причиной, как пишет Politico, стал вопрос, как именно распилить тот самый кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

«Макрон требует, чтобы деньги пошли европейским военным компаниям. Критики возражают, что требование покупать только европейское свяжет руки Украине. Большинство стран во главе с правительствами Берлина и Гааги считает, что Киеву нужно предоставить больше свободы действий», — пишет издание.

То есть Мерц предлагает не ссориться с Вашингтоном и просто платить американцам. А его министр иностранных дел не устает напоминать про согласие довести расходы на НАТО до пяти процентов ВВП. Это чтобы денег хватило всем. Именно в Германии находится крупнейшее военное производство Европы. Компания Rheinmetall отчитывается о достижениях и строит планы на будущее.

«Мы уже занимаем 70% европейского рынка крупнокалиберных боеприпасов. Мы могли бы поставлять еще больше боеприпасов, больше танков. Сейчас Украине не хватает денег, но убежден, Европа будет помогать!» — отметил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

И как будто обидевшись, Париж решил, что просто так раздавать денег даже союзникам он не будет. Макрон уже заморозил переговоры по разработке совместного франко-немецкого истребителя нового поколения. На паузе может оказаться и так называемая программа «Евродрон» по обеспечению Европы разведывательными беспилотниками. Примечательно, что эту программу разработали и одобрили всего за один день — 24 февраля 2022 года. И вот теперь выясняется, что заложенные там суммы в Париже считают явно завышенными. Глава немецкого МИД пытается поймать убегающего союзника и достать из его кармана еще немного.

«Усиление европейской доли в НАТО — принципиальный вопрос. Бундесвер будет усиливаться, и мы надеемся, что и другие страны поступят точно также. Мы ведем диалог с Францией, и это как раз то, что называется стратегическое мышление», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

От Парижа хотят в первую очередь ядерного зонтика. Дело в том, что из всех стран ЕС ядерное оружие есть только у Парижа, и еще недавно Макрон обещал разместить его чуть ли не по всему континенту. Но в последнее время разговоры сошли на нет. И теперь на Париж начинают откровенно давить. На полях Мюнхенской конференции по безопасности Мерц и вовсе сделал именно этот пункт главным.

«Это были первые переговоры с Макроном по вопросу европейского ядерного сдерживания. Позвольте мне внести ясность: все мы придерживаемся наших юридических обязательств в рамках НАТО. И мы не допустим возникновения в Европе зон различной степени безопасности», — отметил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Меняются лишь детали — но не общий вектор.

«Европа впала в военный психоз, а бюрократы и чиновники, заседающие в Брюсселе, обладают безграничной фантазией. Речь Мерца ясно показала военный фанатизм, который сейчас преобладает в Европе. Союз заинтересован в продолжении войны, поэтому он делает все, чтобы предотвратить мир», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Примечательно, что в Европе все планы и бюджеты строят исходя из того, что конфликт на Украине не закончится. По крайней мере, не в этом году. И это несмотря на то, что экономика самих европейских стран уже сейчас трещит. И многомиллиардных вложений требуют не оборона, а социальная сфера и предприятия, оказавшиеся на грани банкротства. А таких с каждым месяцем все больше во всех европейских странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.