В Женеве начался второй день переговоров России, Украины и США

Место проведения — отель InterContinental Geneva.

Начались переговоры России Украины и США в Женеве

В Женеве начался второй день переговоров России, Украины и США. Диалог проходит в закрытом режиме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вчера в Женеве прошел первый раунд переговоров, посвященных поиску возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине. Во встрече приняли участие представители России, США и Украины. Диалог состоялся в отеле InterContinental Geneva.

Обсуждение продолжалось более четырех часов. Стороны сосредоточились на анализе текущей обстановки и потенциальных шагах по деэскалации. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Делегацию Украины возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. В работе участвовали министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие официальные лица.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

