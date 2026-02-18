Место проведения — отель InterContinental Geneva.
Фото: Reuters/National Security and Defence Co
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Женеве начался второй день переговоров России, Украины и США. Диалог проходит в закрытом режиме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Вчера в Женеве прошел первый раунд переговоров, посвященных поиску возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине. Во встрече приняли участие представители России, США и Украины. Диалог состоялся в отеле InterContinental Geneva.
Обсуждение продолжалось более четырех часов. Стороны сосредоточились на анализе текущей обстановки и потенциальных шагах по деэскалации. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Делегацию Украины возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. В работе участвовали министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие официальные лица.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
Читайте также
85%
Нашли ошибку?