Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 97 0

Президент России Владимир Путин вручил фронтовику медаль «Золотая Звезда» в мае 2024 года в Кремле.

Чем был известен умерший ветеран ВОВ Ибрагим Паша Садыков.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана, Герой России Ибрагим-Паша Садыков, скончался в возрасте 102 лет. О его смерти сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов в Telegram-канале.

Руководитель муниципалитета выразил соболезнования родным и близким фронтовика. Он отметил, что Садыков прожил долгую и достойную жизнь и стал для земляков примером мужества и преданности Отечеству.

«Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству», — написал Сулейманов.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул в Дагестане. Он ушел добровольцем на фронт в 1941 году, воевал под Сталинградом и участвовал в Курской битве. Ибрагим-Паша был неоднократно ранен.

За проявленные на полях сражений отвагу и стойкость его наградили орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова.

Президент России Владимир Путин вручил ветерану медаль «Золотая Звезда» в мае 2024 года в Кремле, присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы войны. Сам Садыков во время церемонии признался, что хотел бы отправиться в зону специальной военной операции (СВО), однако из-за возраста его не приняли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ветерана Великой Отечественной войны Клеопатры Жуковой. Ей было 100 лет. Она хотела отправиться на фронт добровольцем в 16 лет, поэтому пришла в военкомат. Однако с первого раза ей отказали. Клеопатра осуществила задуманное через год при второй попытке, получив направление на курсы связистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Ловушка опеки: как распознать скрытого тирана в начале отношений
15:06
Раскрыта причина смерти беременной дочери звезды «Людей в черном» Томми Ли Джонса
14:57
Последний шанс: известная телеведущая обратилась к похитителям своей матери
14:56
Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже
14:41
В Крыму возрождают породу лошадей, исчезнувшую более ста лет назад
14:34
Российская делегация отправилась в аэропорт после завершения переговоров в Женеве

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Более полезный»: Иван Добронравов про роль антагониста
«Нервы трепал»: Чучилин про обезьяну из «Красавицы»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть