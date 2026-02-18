В Женеве закончилась вторая часть переговоров по урегулированию украинского кризиса. В Кремле отметили, что пока рано давать какие-то оценки. По ходу контактов шли прямые доклады президенту. И вот пока Россия придерживается принципа «работа по существу», Зеленский устроил настоящую истерику, сидя в Киеве.

В Женеве работает обозреватель «Известий» Николай Иванов, у него все детали.

Наша делгация подъезжает к месту переговоров, впереди полицейский на мотоцикле. Дальше — кортеж из семи автомобилей, включая микроавтобус. В нашей делегации больше 15 человек.

У отеля представители мировых СМИ дежурят с самого утра. кажется, что InterContinental никто ее охраняет. Но это иллюзия.

«Отель охраняют автоматчики. Мы попробуем войти внутрь, кажется, они уже знают всех журналистов в лицо», — сказал корреспондент.

Журналисты идут внутрь. Их не останавливают, но бросают косые взгляды. В лобби пусто. Хотя именно здесь, судя по всему, база американской и украинской делегации. Время завтрака. Вдруг они в столовой?

Дальше просят не снимать. Внутри много охраны в гражданском. Здесь очень строго относятся к конфиденциальности. Исключение сделали накануне. Когда пул журналистов готовился к брифингу главы нашей делегации — Владимира Мединского. В специальной комнате был развернут российский флаг. Сами переговоры на втором этаже. И туда уже не попасть.

Брифинг не состоялся. Москва уже много раз говорила: никакой мегафонной дипломатии. Только по существу. И, похоже, в этом нашим удалось убедить и своих визави. Сообщение спецпосланника Уиткоффа в соцсетях максимально пространное.

«Обе стороны договорились информировать своих лидеров и продолжать работу над соглашением», — написал он.

Зато Зеленского прорвало. Он перешел на откровенные оскорбления и хамство. Понимает: ничего сделать не может. Вашингтон требует от него быть сговорчивым. Тем более, англоязычная пресса уверяет: в самой делегации раскол. Не все, как Зеленский, хотят продолжения конфликта. От этого глава киевского режима еще злее.

«Как и Путин, Мединский любит философствовать об „исторических корнях’"войны. У нас нет времени на все это (безобразие — Прим.ред)», — цитирует Зеленского Axios.

На самих переговорах никакой прессы. Все журналисты под навесом от дождя. В какой-то момент из гостиницы выходит официант.

«InterContinental — место для мировой дипломатии культовое. Именно здесь встречались Горбачев и Рейган. Здесь Лавров разговаривал с тогдашним госсекретарем США Хилари Клинтон. А сейчас — переговоры наших делегаций. Единственная возможность сейчас попасть в отель InterContinental, где идут переговоры — это пройти на на пресс-подход главы нашей делегации Владимира Мединского», — отметил корреспондент.

Обсуждение идет сразу по двум трекам: по политическому и военному. В делегациях как «гражданские», так и представители силового блока обеих стран.

При этом сами переговоры идут в разных форматах: Россия — Украина. Россия — Украина — США. И Москва — Вашингтон. Чтобы максимально учесть позиции всех сторон.

