В Женеве прошли переговоры по урегулированию украинского кризиса. В Кремле отметили, что давать какие-то оценки пока рано. Но известно, что по ходу контактов шли прямые доклады президенту. И, как сообщает источник телеканала, Владимир Мединский после основного раунда провел еще одну встречу с украинской делегацией. Она длилась почти два часа и была закрытой.

И вот пока Россия придерживается принципа «работа по существу», Зеленский устроил настоящую истерику, сидя в Киеве. В Женеве работает обозреватель «Известий» Николай Иванов, у него все детали.

Сегодня жестче, чем накануне. И речь не про сами переговоры.

«Меры безопасности во второй день строже. Журналистов не разрешают далеко отходить от заграждений, здесь даже знак специальный поставили: манифестация. Это про нас», — обозначил корреспондент.

Некоторых выводили прямо из отеля InterContinental. Проверяли документы. Потому что внутри нервно.

«Единственная возможность сейчас попасть в отель InterContinental, где идут переговоры — это пройти на на пресс-подход главы нашей делегации Владимира Мединского», — отметил корреспондент.

В небольшой комнате с видом на приотельный сад и мини-пруд с фонтанами — российский флаг.

«На первом этаже отеля InterContinental еще один импровизированный пресс-центр для узкого пула репортеров, которые ждут пресс-подхода Мединского. Сама гостиница живет обычной жизнью, постояльцы приходят ссюда пообедать, позавтракать. Журналистов никуда не пускают. Сами переговоры на втором этаже, то есть совсем рядом. Очень жесткие ограничительные меры», — сказал корреспондент.

Вот те самые закрытые двери. В прямом смысле. Оттуда ни секунды видео. Зато фото красноречивы: Украина все дальше от США. Между киевской делегацией и американцами, если смотреть по флагам, швейцарцы.

После шестичасового марафона накануне репортеры готовились к долгому ожиданию. Но нет, меньше чем через два часа Владимир Мединский вышел к прессе.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать», — сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Всего 21 секунда. И никаких ответов на вопросы.

«Российская делегация покидает сейчас пресс-брифинг. И на этом он закончен. Буквально несколько слов, это точно на сегодня», — сказал корреспондент.

Все это время у отеля InterContinental — что-то вроде одиночного пикета. Это швейцарец Мартин держит карту России. Купил он ее в Петербурге, немного говорит по-русски. Уверен, что Женева оправдывает себя как переговорная площадка.

«Я думаю, очень важно, чтобы мы тоже немного знали русский. Не только английский язык. Поэтому я начал учить русский, а потом учился в школе в Петербурге, и там я нашел книгу с этой картой. Это хорошо, что переговоры идут», — считает житель Женевы Мартин.

А вот Киев явно не доволен итогами встречи.

«Прогресс есть, но подробности на данном этапе разглашать мы не можем. Следующий шаг — достижение необходимого уровня консенсуса для представления разработанных решений на рассмотрение президентов», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Главу киевского режима, судя по всему, очень раздражает сам факт переговоров. Зеленский еще перед началом второго дня перешел на откровенное хамство.

«Как и Путин, Мединский любит философствовать об „исторических корнях’"войны. У нас нет времени на все это (безобразие — Прим.ред)», — цитирует Зеленского Axios.

Украина словно пыталась сорвать мирный трек: как раз к Женеве усилила террористическую активность.

«В преддверии очередного переговорного раунда в Женеве киевский режим усилил интенсивность террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Удары сознательно наносятся по жилым кварталам, социальным учреждениям, объектам тепло-, водо- и электроснабжения, которые никак не связаны с предприятиями российского военного-промышленного комплекса», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявил глава нашей делегации, переговоры продолжатся. Но где и когда — пока держат в секрете.

* — Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов.