Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину

Петер Сийярто призвал венгерских граждан выступить против шантажа со стороны Киева.

Шантаж европейских союзников со стороны Киева привел к тому, что теперь они открыто и резко высказываются против поддержки.

В ответ на попытки Зеленского выиграть за счет зависимости ЕС от энергоносителей, Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину. Глава МИД Петер Сийярто уже даже озвучил единственное условие для разрешения этого конфликта.

«Поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не восстановит поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ в направлении Венгрии. Я с уважением прошу венгерских граждан выступить против украинского шантажа. Сказать „нет“ втягиванию Венгрии в войну, сказать „нет“ финансированию Украины», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Прекратили поставки топлива на Украину и власти Словакии. Премьер Фицо заявил, что экспорт остановили на фоне собственного кризиса. А в условиях дефицита делиться с Киевом никто не намерен, в том числе и электричеством.

