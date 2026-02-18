Ватикан отказался участвовать в «Совете мира»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Представители Святого престола выступают за урегулирование международных кризисов в рамках механизмов ООН.

Почему Ватикан отказался участвовать в Совете мира Трампа

Фото: www.globallookpress.com/VATICAN MEDIA

Ватикан не намерен участвовать в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа «Совете мира». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина.

По данным издания, в Ватикане подтвердили, что не планируют присоединяться к новому объединению. Представители Святого престола подчеркнули, что выступают за урегулирование международных кризисов в рамках механизмов ООН.

Папа римский Лев XIV, которого называют критиком политического курса действующего главы Белого дома, получил приглашение вступить в «Совет мира» еще в январе. До этого от участия в инициативе отказался и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он объяснил решение сомнениями относительно принципов работы и формата новой структуры.

С критикой выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он заявил, что предложенная модель управления «Совета мира» не соответствует конституционным нормам ФРГ.

В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что в Лондоне с раздражением восприняли появление новой инициативы. По его словам, западные политики увидели в проекте признаки формирования иного мирового порядка, отличного от привычной для них системы правил.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мелони попросила Трампа пересмотреть формат «Совета мира» — международной организации, созданной американским лидером в январе 2026 года. Целю создания заявлено урегулирование конфликта в секторе Газа, «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

