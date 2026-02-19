Тихий омут: геомагнитный прогноз на 19 февраля

Лаборатория солнечной астрономии: 19 февраля — геомагнитная активность 3 балла

Геомагнитная обстановка в ближайшие дни после внезапной вспышки 17 февраля останется стабильной. Как написало агентство URA.RU, информация поступила от лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Солнечная активность в первой половине февраля была довольно спокойной. После бурного начала месяца, когда группа пятен 4366 вызвала несколько магнитных бурь, ситуация на Солнце стабилизировалась. Вспышки на его поверхности отсутствовали, и в целом наблюдалось затишье. Однако 17 февраля в 7:35 по московскому времени была зафиксирована вспышка средней интенсивности — M2.4. По предварительным данным, источник этого выброса находился на обратной стороне Солнца, недоступной для наблюдения с Земли. В результате выброс плазмы был направлен от планеты, и последствия для Земли были минимальны. Вместе с тем, в тот же день была зафиксирована слабая магнитная буря, ее интенсивность составила около 5 баллов.

На следующий день, 18 февраля, магнитосфера оставалась немного возбужденной — на уровне 4 баллов.

Прогнозы на 19 февраля 2026 года, согласно данным ИКИ и ИСЗФ, предполагают относительно спокойную геомагнитную ситуацию. Вероятность возникновения геомагнитных бурь в этот день минимальна. Предполагаемый уровень активности составит 3 балла, что соответствует «зеленому уровню». Это значит, что значительных геофизических явлений не предсказывается, и для большинства людей обстановка будет вполне комфортной.

Что касается возможных сценариев, то специалисты выделяют три вероятных развития ситуации: в 43% случаев возможен полный покой, в 35% — небольшие колебания магнитосферы, и в 22% — слабая магнитная буря.

В Москве и Санкт-Петербурге 19 февраля ожидается нормальное атмосферное давление. В Москве оно составит 742 мм рт. ст., что чуть ниже среднего, а в Санкт-Петербурге — 758 мм рт. ст., что на несколько миллиметров выше нормы. Это повышенное давление может быть заметно для жителей города, особенно для людей с гипертонией. В таких условиях, в сочетании с возможными геомагнитными колебаниями, нагрузка на организм будет повышенной. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких как гипертония или ишемическая болезнь сердца, важно соблюдать осторожность.

По словам кардиолога Марины Орловой, влияние магнитных бурь на организм может быть значительным, особенно для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В такие дни увеличивается число госпитализаций, а также смертельных случаев среди людей, страдающих гипертонией, аритмией или атеросклерозом. Бури могут вызывать спазмы сосудов, скачки давления и головокружения, что представляет опасность для людей в возрасте или тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

«Для пациента с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне вязкости крови приводит к ее полной закупорке тромбом. Для пациентов с гипертонией резкий скачок артериального давления может привести к разрыву сосудов либо к ишемическому инсульту», — пояснила врач.

Для здоровых людей магнитные бури, как правило, проходят без заметных последствий. Однако для ослабленных пациентов бури становятся мощным стрессовым фактором. Также может наблюдаться снижение уровня мелатонина — гормона, который отвечает за сон.

Согласно рекомендациям специалистов, в период магнитных бурь необходимо избегать физических перегрузок, следить за режимом сна и питья, а также избегать стрессовых ситуаций. Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, помогут улучшить самочувствие. Важно также отказаться от кофе, крепкого чая и энергетических напитков.

