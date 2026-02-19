«В этом весь секрет»: Певцов дал совет тем, кто ищет любовь

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 37 0

Сыну актера уже 18 лет, правда, он еще не готов жениться и лишь присматривается к девушкам. Знаменитый отец не остается в стороне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певцов: В отношениях нужно работать над собой, а не пытаться изменить партнера

В отношениях нужно работать над собой, а не пытаться изменить партнера. Такое мнение выразил народный артист России Дмитрий Певцов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время». Актер пришел на светское мероприятие с супругой, народной артисткой РФ Ольгой Дроздовой, и 18-летним сыном Елисеем.

«Дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнером. Любовь — это работа, в этом весь секрет», — заявил Певцов.

Сын артиста пока не нашел свою любовь и сказал, что ему пока рано жениться. Елисей добавил, что сначала нужно получить образование.

На вопрос корреспондента о том, как Певцов отреагирует, когда сын приведет домой невесту, артист решил отшутиться.

«Ну сначала выгоним, конечно, а потом поглядим», — сказал Певцов.

