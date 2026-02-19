Финалистку «Мисс Земля» жестоко убили на глазах у детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Неизвестные расстреляли женщину среди бела дня. Правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия.

Финалистку «Мисс Земля» жестоко убили на глазах у детей

Фото: www.globallookpress.com/STRINGER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Филиппинах погибла 32-летняя Луллет Джейн Рамило де Гусман — финалистка национального конкурса красоты и обладательница титула «вице-мисс Земля Филиппины» 2013 года. О случившемся сообщило издание The Philippine Star.

Трагедия произошла в городе Сан-Мануэль, расположенном в провинции Исабела. По данным местных СМИ, женщина вместе с тремя детьми находилась в автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и открыли огонь. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми ранениями, однако спасти ее не удалось. Дети серьезных травм не получили.

Правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия. За информацию, способную помочь в установлении личности стрелявших, объявлено вознаграждение. Следствие рассматривает несколько возможных версий — от личных мотивов до профессиональной деятельности погибшей, которая в последние годы работала преподавателем.

Де Гусман получила широкую известность после участия в конкурсе Miss Earth Philippines, где заняла второе место. Позднее она представляла страну на международной арене и была отмечена рядом наград.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:14
Комиссия Сбербанка для «избранных»: кому придется доплачивать 150 рублей
8:58
Финалистку «Мисс Земля» жестоко убили на глазах у детей
8:39
Судмедэксперты установили обстоятельства гибели звезды «Криминального чтива»
8:30
Скандальный разрыв Григория Лепса и Авроры Кибы: что стало последней каплей для певца
8:18
Тепло ли тебе, девица? Что лучше согреет зимой — шуба или куртка
8:10
Семиклассник ранил ножом ровесника в школе Пермского края

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть