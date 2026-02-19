Людоед по соседству: заключенный убил сокамерника и съел его глаз

Заключенный в Чили убил сокамерника и съел его глаз

В исправительном учреждении города Ла-Серена в Чили заключенный, страдающий психическим расстройством, убил своего сокамерника и съел части его тела. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.

Жертвой кровавой расправы стал 26-летний Фелипе Сепульведа. Его 21-летний сосед по камере, Мануэль Игнасио Фуэнтес, утверждает, что лишь защищался от нападения с ножом. По словам выжившего, ему удалось увернуться и ударить оппонента в область шеи. После гибели товарища преступник впал в состояние транса или отчаяния, в ходе которого проглотил глаз убитого, а также откусил ухо, фрагменты руки и шеи погибшего. Завершив жуткую трапезу, молодой человек накрыл тело, уснул рядом, а утром сам сообщил о произошедшем сотрудникам охраны.

Родственники Мануэля Фуэнтеса возлагают всю ответственность за трагедию на руководство тюрьмы. Отец осужденного подчеркнул, что его сын страдает шизофренией и нуждается в жизненно важных медикаментах, которые ему перестали выдавать в колонии. Девушка преступника добавила, что в последнее время заключенный мучился от галлюцинаций, видя призрачного незнакомца.

Известно, что в 2022 году молодой человек попал за решетку из-за нападения на пенсионерку и ребенка, позже совершил побег в Аргентину, откуда был возвращен на родину для отбывания срока. Тюремные власти пока не прокомментировали отсутствие психиатрического надзора за опасным арестантом.

