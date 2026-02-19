Людоед по соседству: заключенный убил сокамерника и съел его глаз

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

О случившемся каннибал сам рассказал сотрудникам охраны.

Заключенный убил сокамерника и съел его глаз

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заключенный в Чили убил сокамерника и съел его глаз

В исправительном учреждении города Ла-Серена в Чили заключенный, страдающий психическим расстройством, убил своего сокамерника и съел части его тела. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.

Жертвой кровавой расправы стал 26-летний Фелипе Сепульведа. Его 21-летний сосед по камере, Мануэль Игнасио Фуэнтес, утверждает, что лишь защищался от нападения с ножом. По словам выжившего, ему удалось увернуться и ударить оппонента в область шеи. После гибели товарища преступник впал в состояние транса или отчаяния, в ходе которого проглотил глаз убитого, а также откусил ухо, фрагменты руки и шеи погибшего. Завершив жуткую трапезу, молодой человек накрыл тело, уснул рядом, а утром сам сообщил о произошедшем сотрудникам охраны.

Родственники Мануэля Фуэнтеса возлагают всю ответственность за трагедию на руководство тюрьмы. Отец осужденного подчеркнул, что его сын страдает шизофренией и нуждается в жизненно важных медикаментах, которые ему перестали выдавать в колонии. Девушка преступника добавила, что в последнее время заключенный мучился от галлюцинаций, видя призрачного незнакомца.

Известно, что в 2022 году молодой человек попал за решетку из-за нападения на пенсионерку и ребенка, позже совершил побег в Аргентину, откуда был возвращен на родину для отбывания срока. Тюремные власти пока не прокомментировали отсутствие психиатрического надзора за опасным арестантом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Мрачные тайны опального брата Карла III: как принц Эндрю поплатился за дружбу с Эпштейном
17:02
«Несчастные бедолаги»: Семенович о мужчинах-зумерах
16:58
Ски-альпинист Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России
16:47
Пик снегопада в Москве пройден: циклон смещается на север
16:46
«Я сволочь еще та»: Ахременко готова идти войной на бывшую Константина Соловьева
16:45
Счет на секунды: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

Сейчас читают

Суд подтвердил заочный арест продюсера «Ласкового мая» по делу о мошенничестве
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
«А это вкусно»: SHAMAN лизнул озеро Байкал
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть