Вкусный феномен: в 2027 году выйдет первая монография о пельменях

Первая научная работа о пельменях выйдет в 2027 году

Издательство «Наука» планирует в 2027 году выпустить первое академическое издание, полностью посвященное пельменям как гастрономическому явлению. Об этом в беседе с ТАСС сообщила сотрудник редакции этнологии, антропологии и социологии Ирина Карпова.

По ее словам, книга под названием «Пельмени. Феномен XXI века» станет коллективной научной монографией, в которой исследователи рассмотрят пельменные изделия как культурный, исторический и экономический феномен в разных странах.

«В 2027 году в свет выйдет книга „Пельмени. Феномен XXI века“ — коллективная научная монография о культурном и экономическом феномене пельменной продукции в разных странах. В работе над книгой примут участие этнолог, нутрициолог, историк и географ-специалист по гастрономическому туризму. Книга будет содержать свыше 40 рецептов пельменей и родственных блюд из культур разных народов. Ранее аналогичных научных изданий, посвященных пельменям, не выходило», — сказала Карпова.

От бууз до кундюмов

Сегодня только в России насчитывается 28 разновидностей изделий, относящихся к «пельменной» группе. Помимо классических пельменей, к ним относятся бурятские буузы, калмыцкие береки, мордовские чумары, крымские юфахаши, дагестанские курзе, марийские подкогыльо и русские кундюмы с грибной начинкой.

Исследователи отмечают, что в XXI веке интерес к таким блюдам резко вырос. Распространение морозильных технологий превратило пельмени, манты, гедза и другие аналоги в важную часть мирового рынка полуфабрикатов.

Китайские корни и Шелковый путь

Историки связывают происхождение пельменей с древним Китаем. Самые ранние упоминания изделий под названием «цзяоцзы» относятся к эпохе древнекитайских царств.

Доктор географических наук, специалист по гастрономическому туризму Олег Афанасьев пояснил, что, по данным историков, самые ранние упоминания пельменных изделий под названием «цзяоцзы» относятся к эпохе древних китайских царств. По его словам, считается, что фарш, завернутый в круглую лепешку, распространился по Великому шелковому пути на Урал, а затем и в Европу, где блюдо получило разные названия в зависимости от традиций местных народов.

Специалист добавил, что к русской кухне это блюдо пришло от соседей-удмуртов под названием «пельнянь», а в советский период уже под названием «пельмени» получило широкое распространение по всей стране.

Технология как признак цивилизации

Карпова также отметила, что появление пельменных изделий напрямую связано с развитием земледелия и производством огнеупорной посуды. Без этих условий технология приготовления подобных блюд была невозможна.

Это означает, что к моменту контактов с европейцами многие народы Сибири, Африки и Америки еще не располагали возможностями для создания аналогичных блюд в их классическом виде.

Таким образом, будущая книга станет не просто сборником рецептов, а исследованием, связывающим гастрономию с историей, культурой и экономикой разных регионов мира.

