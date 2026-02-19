Двигатель больше не заведется: экономисты о повышении налогов в Германии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Прежняя модель роста фактически исчерпала себя из-за долгосрочной структурной проблемы, связанной с нехваткой рабочей силы.

Почему экономика Германии находится в критическом положении

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kuenne

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава DIW: Германия утратила прежние темпы роста из-за демографического кризиса

Германия не сможет вернуться к прежним темпам экономического роста из-за структурных проблем, прежде всего демографических изменений. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на заявление президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фратцшера.

По оценке экономиста, прежняя модель роста фактически исчерпала себя. Он пояснил, что старение населения и сокращение числа трудоспособных граждан не позволяют рассчитывать на восстановление прежней динамики. Происходит не временный спад, а о долгосрочная структурная проблема, связанная с нехваткой рабочей силы.

Также Фратцшер предупредил о серьезных последствиях для бюджета. В период с 2027 по 2029 год федеральным властям предстоит закрыть дефицит свыше 130 миллиардов евро. По его мнению, без повышения налогов и сокращения государственных субсидий обойтись не удастся.

В частности, экономист счел необходимым пересмотреть налоговые льготы, наносящие ущерб климатической политике, среди которых послабления для дизельного топлива, освобождение от налога на керосин и компенсации за проезд на работу. Эти меры, как он отметил, должны быть отменены или существенно урезаны.

Пессимистичные оценки разделила и Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK). Согласно опросу 26 тысяч компаний, лишь около четверти респондентов назвали свое текущее положение благоприятным.

Глава DIHK Хелена Мельникова отметила, что на бизнес продолжают давить геополитическая нестабильность, высокие издержки и слабый внутренний спрос. Однако, несмотря на объявленные федеральным правительством реформы и пакеты поддержки, их эффект пока практически не ощущается, подчеркнула она.

Ранее, писал 5-tv.ru, канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался про экономику Германии. Еще в начале января 2026 года отмечалось критическое положение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Взгляд из космоса: «Роскосмос» показал, как циклон «Валли» накрывал Москву
20:21
Падение короны: какую роль сыграл Вашингтон в задержании экс-принца Эндрю
20:12
Таинственная папка в руках офицера: полиция провела обыск в доме принца Эндрю
19:56
«Его слюни продаю»: сколько стоит кусок льда, который лизнул SHAMAN
19:45
Двигатель больше не заведется: экономисты о повышении налогов в Германии
19:37
Бизнесмен Батурин решил поправить здоровье после освобождения из тюрьмы

Сейчас читают

«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
Ски-альпинист Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России
Водителям 65+ закрутили гайки: новые правила медосмотра в 2026 году
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть