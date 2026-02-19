Двигатель больше не заведется: экономисты о повышении налогов в Германии

Глава DIW: Германия утратила прежние темпы роста из-за демографического кризиса

Германия не сможет вернуться к прежним темпам экономического роста из-за структурных проблем, прежде всего демографических изменений. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на заявление президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фратцшера.

По оценке экономиста, прежняя модель роста фактически исчерпала себя. Он пояснил, что старение населения и сокращение числа трудоспособных граждан не позволяют рассчитывать на восстановление прежней динамики. Происходит не временный спад, а о долгосрочная структурная проблема, связанная с нехваткой рабочей силы.

Также Фратцшер предупредил о серьезных последствиях для бюджета. В период с 2027 по 2029 год федеральным властям предстоит закрыть дефицит свыше 130 миллиардов евро. По его мнению, без повышения налогов и сокращения государственных субсидий обойтись не удастся.

В частности, экономист счел необходимым пересмотреть налоговые льготы, наносящие ущерб климатической политике, среди которых послабления для дизельного топлива, освобождение от налога на керосин и компенсации за проезд на работу. Эти меры, как он отметил, должны быть отменены или существенно урезаны.

Пессимистичные оценки разделила и Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK). Согласно опросу 26 тысяч компаний, лишь около четверти респондентов назвали свое текущее положение благоприятным.

Глава DIHK Хелена Мельникова отметила, что на бизнес продолжают давить геополитическая нестабильность, высокие издержки и слабый внутренний спрос. Однако, несмотря на объявленные федеральным правительством реформы и пакеты поддержки, их эффект пока практически не ощущается, подчеркнула она.

