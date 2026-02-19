«Планируют возвращаться»: где пройдут следующие переговоры по Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Последний раунд проходил в Швейцарии 17 и 18 февраля.

Где пройдут следующие переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Federal Department of Foreign Af

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следующий раунд переговоров по Украине тоже пройдет в Женеве

Следующие переговоры по украинскому кризису вновь пройдут в Женеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Планируют возвращаться (в Женеву. — Прим. ред.)», — сообщил инсайдер.

Эти данные подтвердил и глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Глава Незалежной заявил, что, согласно информации, которой он располагает на данный момент, следующий раунд переговоров вновь будут в Швейцарии.

Последние встречи по урегулированию этого конфликта проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую — руководитель офиса главы Незалежной Кирилл Буданов*. От США в Швейцарию ездили спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Мединский, подводя итоги, назвал эти переговоры тяжелыми, но деловыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава российской делегации провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом в аэропорт. Однако с кем именно была беседа — неизвестно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:23
Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
13:17
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
13:13
Народный саундтрек: как песня «Юность в сапогах» из сериала «Солдаты» покорила миллионы зрителей
12:55
«Не будем этого делать»: Песков о текущей стадии переговоров России и Украины
12:41
Дело не только в тепле: почему собаки любят спать в постели хозяев
12:34
«Планируют возвращаться»: где пройдут следующие переговоры по Украине

Сейчас читают

История нашего времени: на катке в центре Москвы отметили финал второго сезона сериала «Ландыши»
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть