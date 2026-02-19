Следующий раунд переговоров по Украине тоже пройдет в Женеве

Следующие переговоры по украинскому кризису вновь пройдут в Женеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Планируют возвращаться (в Женеву. — Прим. ред.)», — сообщил инсайдер.

Эти данные подтвердил и глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Глава Незалежной заявил, что, согласно информации, которой он располагает на данный момент, следующий раунд переговоров вновь будут в Швейцарии.

Последние встречи по урегулированию этого конфликта проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую — руководитель офиса главы Незалежной Кирилл Буданов*. От США в Швейцарию ездили спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Мединский, подводя итоги, назвал эти переговоры тяжелыми, но деловыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава российской делегации провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом в аэропорт. Однако с кем именно была беседа — неизвестно.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.