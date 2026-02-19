Суд подтвердил заочный арест продюсера «Ласкового мая» по делу о мошенничестве

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По версии следствия, Андрей Разин долгие годы выдавал себя за правообладателя песен группы.

Что известно об аресте продюсера Ласкового мая

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Московский городской суд признал законным заочный арест продюсера музыкальной группы «Ласковый май» Андрея Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уточняется, что сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции и назначить новое судебное разбирательство. Адвокат отметил, что Андрей Разин пребывал за границей в связи с состоянием здоровья. Прокурор при этом просил оставить решение без изменения.

Правоохранительные органы предъявили Разину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер долгие годы выдавал себя за правообладателя песен «Ласкового мая», используя поддельный договор, якобы заключенный с автором хитов Сергеем Кузнецовым.

Следствие утверждает, что такая схема позволила Разину получать лицензионные выплаты и принесла ему примерно 500 миллионов рублей. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова. После возбуждения уголовного дела продюсер покинул территорию РФ и был объявлен в федеральный розыск. В конце 2025 года Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего продюсера.

Адвокаты семьи погибшего солиста группы Юрия Шатунова утверждали, что мошенничество могло распространяться и на документы, связанные с наследием певца. Родственники исполнителя обнаружили завещание, которое, по их мнению, было сфальсифицировано и могло использоваться для контроля над его имуществом и музыкальными правами.

Ранее также сообщалось о том, что бывший водитель Андрея Разина дал против него показания по делу о мошенничестве.

